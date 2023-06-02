Завод строительной керамики смог сдержать цены на кирпичи в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук побывал на производственной линии завода строительной керамики. Ему в этом году исполнилось 10 лет.

- Предприятие выпускает качественный кирпич. Его используют на всех социальных объектах, которые строятся в регионе. Отмечу, что ни о каком повышении стоимости материала сегодня речи не идет. Кирпич берут на строительство жилья, перед нами сегодня стоит задача увеличить эти объемы. Хабаровское предприятие принимает в этом активное участие. За 10 лет завод выпустил 188 миллионов кирпичей. В основном, этот материал остался здесь, на Дальнем Востоке, в Хабаровске, - сказал мэр Хабаровска.

Гендиректор завода Виталий Че рассказал, что проблем у предприятия нет, и влияние санкций на нем не сказалось. В основном, используется отечественное и китайское оборудование.

Сейчас завод производит примерно 92 кирпича в сутки. Больше 70 процентов идет местным потребителям. Сейчас цена одного кирпича для социальных объектов составляет 19 рублей. Для других целей материал продают до 21 рубля за штуку.

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