Свалку около школы убрали в Магаданской области Фото: прокуратура Магаданской области

Ученики школы в Ольском районе наблюдали из окон учреждения не красивый вид на двор, а свалку. Причем, несанкционированную. Чтобы мусор убрали, в дело пришлось вмешаться прокуратуре.

Мусор копился, пока строилась школа. Сюда скидывали все, что было уже не нужно: и строительные, и бытовые отходы.

- Надзорным ведомством внесено представление подрядчику, а также возбуждены производства по делам об административных правонарушениях за самовольное занятие земельного участка и несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Только после этого виновники убрали мусор. Теперь ребята будут ходить в школу по чистой территории.

Между тем жителей Хабаровского края приглашают на акцию по сортировке мусора.

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