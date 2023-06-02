Общественный транспорт проверили в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске сотрудники управления транспорта проверили работу автобусов. Такие рейды по поручению главы города стали проводиться чаще. Специалисты смотрят на санитарное состояние автомобилей, а также на качество работы: соблюдение расписания, наполняемость автобусов, близость подъезда к посадочной площадке. 2 июня сотрудники управления работали в Индустриальном районе.

- Были выявлены единичные нарушения санитарного и технического состояния транспортных средств на нескольких маршрутах: в двух автобусах отсутствует устройство для откидывания пандусов. Также некоторые автобусы недостаточно близко подъезжали к посадочной площадке. На месте мы провели беседы с экипажами, указали на недостатки, – рассказал начальник управления Анатолий Игнатенко.

Итоги работы передадут профильным ведомствам: перевозчикам, Роспотребнадзору и ГИБДД.

Отклонений в расписании не нашлось. С остановок уезжали все желающие, автобусы не были переполнены. Такие рейды будут проводиться каждую неделю.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.