Общественный транспорт проверили в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска
В Хабаровске сотрудники управления транспорта проверили работу автобусов. Такие рейды по поручению главы города стали проводиться чаще. Специалисты смотрят на санитарное состояние автомобилей, а также на качество работы: соблюдение расписания, наполняемость автобусов, близость подъезда к посадочной площадке. 2 июня сотрудники управления работали в Индустриальном районе.
- Были выявлены единичные нарушения санитарного и технического состояния транспортных средств на нескольких маршрутах: в двух автобусах отсутствует устройство для откидывания пандусов. Также некоторые автобусы недостаточно близко подъезжали к посадочной площадке. На месте мы провели беседы с экипажами, указали на недостатки, – рассказал начальник управления Анатолий Игнатенко.
Итоги работы передадут профильным ведомствам: перевозчикам, Роспотребнадзору и ГИБДД.
Отклонений в расписании не нашлось. С остановок уезжали все желающие, автобусы не были переполнены. Такие рейды будут проводиться каждую неделю.
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