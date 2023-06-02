Менял на «Банк приколов»: в ЕАО осудили обманщика пенсионеров

За обман пенсионеров осудили мужчину в ЕАО Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Житель села Валдгейм проведет несколько лет в колонии за обман бабушек и дедушек. Не раз судимый 46-летний мужчина оказался виновным в краже с банковской карты и мошенничестве.

В июле прошлого года мужчина гулял по улице Центральной в селе, где встретил односельчанина – пенсионера. Он попросил дедушку разменять ему пять тысяч рублей, тот не отказал: дал знакомому купюру в две тысячи и три купюры по одной тысяче. Взамен же получил «билет Банка приколов», но, в силу возраста, не понял обмана. А когда осознал, то виновник уже успел потратить его деньги.

- В этот же день злоумышленник таким же способом обманул другого пожилого односельчанина, передав ему поддельную купюру, а полученные денежные средства обратил в свою собственность, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Через какое-то время мужчина, будучи пьяным, попросил у престарелой женщины мобильник – якобы срочно нужно было позвонить. Однако вызывать никого не стал, а зашел в приложение банка и перевел себе восемь тысяч рублей. Деньги потратил на свои желания.

Все трое обратились в полицию и попросили привлечь мужчину к уголовной ответственности. Во время расследования он признал свою вину. С учетом его личности: не раз привлекался за грабежи и мошенничества, в колонии совершил преступление, его приговорили к пяти годам строгого режима.

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