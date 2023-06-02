Движение перекрыли из-за обвала дороги на улице Павловича в Хабаровске Фото: ГИБДД Хабаровска
Около 13 часов 2 июня на улице Павловича в Хабаровске возник настоящий фонтан. Прокуратура Индустриального района начала проверку.
В надзорном органе рассказали, что произошла коммунальная авария, из-за чего и произошел порыв. Вода хлестала прям из-под земли, пока рядом с гейзером ездили автомобили.
- При выполнении работ по монтажу системы водоснабжения допущено повреждение тепловых сетей, что привело к порыву трубопровода, - рассказали в прокуратуре Индустриального района.
К счастью, жители не остались без воды.
Надзорный орган оценит деятельность компании, которая делала ремонт, и, в случае необходимости, примет меры.
На месте порыва образовался провал. Пока его заделывают, ГИБДД перекрыла дорогу. Езда запрещена по улице Павловича со стороны улицы Лейтенанта Орлова в сторону улицы Гамарника. Администрация города контролирует вопрос привлечения к ответственности собственника теплотрассы.
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