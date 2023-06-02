Три иномарки столкнулись на улице Карла Маркса в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Вечером 2 июня на улице Карла Маркса в Хабаровске произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись три иномарки.

Авария случилась недалеко от торгового центра «НК Сити». Судя по кадрам, две из них не разъехались, в результате чего зацепило третью. Одна из иномарок получила серьезные механические повреждения, у нее значительно помяло заднюю часть. Другая, вероятно, планировала развернуться на проезжей части.

На месте пока находятся только участники аварии, сотрудников ГИБДД и скорой помощи не видно. О пострадавших ничего не сообщается.

Других подробностей аварии нет. «КП»-Хабаровск» продолжает следить за ситуацией.

Между тем на предстоящих выходных в Хабаровске запретят парковку автомобилей. В городе пройдет марафон «ЗаБег.РФ», поэтому 3 и 4 июня оставить автомобиль в некоторых частях краевой столицы будет невозможно.

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