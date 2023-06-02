Дело о загрязнении сельхозземель пестицидами завели в ЕАО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Еврейской автономной области завели уголовное дело о загрязнении сельскохозяйственных земель пестицидами. Проверку привела Биробиджанская межрайонная природоохранная прокуратура. Поводом для этого стало обращение на личный прием местного жителя.

Мужчина рассказал, что на этих землях кто-то применял запрещенные и опасные вещества. Участки расположены в Ленинском районе.

- В ходе проверки выявлено превышение в полтора раза предельно допустимой концентрации в почве запрещенного к применению на территории Российской Федерации пестицида «Ацетохлор», - рассказали в прокуратуре.

Ущерб угодьям составил 410 миллионов рублей. Заведено уголовное дело об отравлении земли ядохимикатами. Как они попали туда, пока выясняется.

Ранее прокуратура в Магаданской области заставила подрядчика, строившего школу, убрать свалку мусора около учебного заведения.

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