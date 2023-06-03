Проект закона о запрете прикармливать бездомных собак внесен в Хабаровском крае

Законопроект вносит изменения и в части выгула домашних животных Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Хабаровском крае обсуждается запрет на содержание и прикармливание домашних животных в общественных местах. Проект закона вынесен на общественное обсуждение. Документ размещен на сайте комитета по внутренней политике правительства региона.

Инициатива предполагает запретить прикармливать и содержать домашних животных во дворах, подъездах, подвалах, на чердаках и так далее. Также документ может запретить избавляться от потомства кошек и собак любым способом, кроме как отдать в добрые руки. Законопроект вносит изменения и в части выгула домашних животных. Например, хозяев обяжут выводить питомцев на поводках и убирать за ними на улице.

Документ еще не принят, каждый житель региона может поделиться своими соображениями на этот счет. С подробным текстом можно ознакомиться на сайте, перейдя по ссылке. Здесь же указаны контакты для замечаний и предложений.

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