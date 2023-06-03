Андрей Турчак поздравил Сергея Кравчука с победой в праймериз перед выборами мэра Хабаровска

Андрей Турчак пожелал хабаровскому мэру удачи на выборах
Фото: Пресс-служба регионального отделения Партии «Единая Россия»
Действующий мэр Хабаровска Сергей Кравчук победил в праймериз «Единой России». Это значит, что он будет баллотироваться в градоначальники еще раз в качестве кандидата от партии. Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак поздравил хабаровского мэра с первым местом в предварительном голосовании.
В праймериз участвовали не только члены партии, но и беспартийные горожане. В итоговый список вошли восемь человек, голосование длилось неделю. Явка составила 4,5 процента.
- Сергею Кравчуку давайте пожелаем успехов в представлении нашей партии уже непосредственно на выборах мэра краевого центра, - сказал Андрей Турчак.
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