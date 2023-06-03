В Хабаровском крае на 25 суток закрыли два помещения больницы Верхнебуреинского района

В больнице прошла плановая проверка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судебные приставы приостановили работу прачечной и дезинфекционной камеры инфекционного отделения центральной больницы Верхнебуреинского района. Помещения закрыты по постановлению суда. Причина - нарушения санитарных норм.

В больнице прошла плановая проверка, которая нашла в помещениях следы протекания и плесень. Также инспекция увидела паутину, строительный и бытовой мусор. Исходя из этого был сделан вывод, что моющими средствами помещения не убирают.

Окна в прачечной и дезинфекционной камере изношены, приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением нет. Все найденные нарушения угрожали жизни и здоровью пациентов. По итогам проверки было решено приостановить работу помещений на 25 суток

- Так как исполнительный документ подлежал немедленному исполнению, судебные приставы выехали для проведения исполнительных действий. В настоящий момент помещения, деятельность которых необходимо приостановить, опечатаны, - сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

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