Михаил Дегтярев предложил провести в Хабаровске «Дальневосточный межконфессиональный форум»

Традиционные российские духовно-нравственные ценности обсудили в Хабаровске Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Традиционные российские духовно-нравственные ценности обсудили в Хабаровске. Одним из итогов стало предложение Михаила Дегтярева о проведении «Дальневосточного межконфессионального форума». Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

Одной из тем обсуждения стала образовательная игра «Азбука о важном». Она предлагает молодежи вспомнить особенно значимые для каждого из нас слова. К концу 2023 года поручено увеличить число участников до 65 тысяч.

Также речь зашла об открытии духовно-просветительских центров в Хабаровском крае. В 2021-м такой появился в Ванино. До конца года аналогичные центр планирует открыть в Николаевске-на-Амуре.

«Духовного управления мусульман Дальнего Востока» обратилось с предложением возродить «Дальневосточный мусульманский форум». Ранее он проходил каждый год, но из-за пандемии был приостановлен.

- Это очень интересное и нужное мероприятие, особенно сегодня. Поэтому полностью поддерживаю озвученную идею. Но предлагаю расширить событие и провести «Дальневосточный межконфессиональный форум», на котором обсудим сегодняшние угрозы: внешние и внутренние, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор региона.

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