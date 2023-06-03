СКР Колымы завел уголовное дело после ДТП с пятью пострадавшими на трассе Палатка-Кулу-Нексикан 27 мая

В районе 201 километра авто опрокинулось, судя по снимкам иномарки, не один раз Фото: СУ СК России по Магаданской области

В Магаданской области правоохранительные органы будут разбираться в обстоятельствах жесткого ДТП 27 мая. Тогда иномарка вылетела с дороги. В машине находились пятеро подростков, все они получили травмы различной степени тяжести.

ДТП случилось днем на дороге Палатка-Кулу-Нексикан. В районе 201 километра авто опрокинулось, судя по снимкам иномарки, не один раз. Четверо подростков в возрасте 14-15 лет получили различные травмы. Самое тяжелое повреждение у 17-летней девушки: закрытый перелом позвоночника.

По факту ДТП заведено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Когда будет установлен обвиняемый, грозит до двух лет колонии.

- Следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего, проведены допросы свидетелей и потерпевших, назначены судебные экспертизы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Магаданской области.

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