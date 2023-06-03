Неизвестные испортили наскальные рисунки возрастом 5000 лет на реке Кия в Хабаровском крае

Неизвестные поверх недавно открытых изображений оставили свои отметки о том, что были здесь. Фото: КГБУ «Центр ОПИК»

В Хабаровском крае Киинские петроглифы подверглись нападению вандалов. Неизвестные разрисовали исторический памятник мелками. Теперь все знают, что «здесь была Маханя» и «Аня топ», сообщили в КГБУ «Центр ОПИК».

Киинские писаницы - уникальные памятник доисторического наскального искусства, открытый в 60-х годах прошлого века. В твердой породе древние люди высекли изображения животных и личин-масок. Петроглифы за тысячи лет пережили разрушительное воздействие воды и ветра.

Современные люди, похоже, не под силу доисторическим рисункам. Неизвестные поверх недавно открытых изображений оставили свои отметки о том, что были здесь. Некоторые петроглифы хулиганы разрисовали мелками, чтобы, видимо, придать яркости. Подробнее прочитать можно в нашем предыдущем материале.

Специалисты напоминают, что Киинские писаницы - объект культурного наследия. Порча петроглифов наказуема и регулируется административной и уголовными статьями о повреждении подобных памятников. Наказание может составить от 500 тысяч рублей штрафа до трех лет лишения свободы.

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