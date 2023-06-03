В Хабаровске перекроют дороги 4 июня

Временно запрещать проезд по улицам начнут с 6:00 часов утра. Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Всероссийский полумарафон «ЗаБег РФ» пройдет краевой столице. Из-за этого ожидается ограничение движения в Хабаровске 4 июня. Перекрывать дороги будут в несколько этапов. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.

Временно запрещать проезд по улицам начнут с 6:00 часов утра. Полностью ограничения движения будут сняты около 19:30 часов вечера. В основном перекроют улицы в центральной части города. Подробную схему ограничения движения 4 июня можно посмотреть в нашем материале, перейдя по ссылке.

Во время полумарафона «ЗаБег РФ» в Хабаровске на некоторых улицах будет запрещена парковка. Также на период перекрытия дорог изменятся маршруты общественного транспорта. Горожан призывают учитывать ограничения и заранее планировать поездку.

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