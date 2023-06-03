Житель Хабаровска ограбил восьмилетнего ребенка на Большой улице

Хабаровчанин попросил у мальчика позвонить и сбежал с телефоном ребенка Фото: Иван ВИСЛОВ

В Хабаровске 21-летний Виктор (имя изменено - прим. ред.) ограбил на улице ребенка. Парень в открытую забрал у мальчика телефон. Заведено уголовное дело.

Виктор подошел к восьмилетнему ребенку на улице Большой. Хабаровчанин попросил у мальчика позвонить. Ребенок не убежал и не позвал на помощь, а дал протянул незнакомому дяде телефон. Ожидаемо, парень сбежал вместе с гаджетом.

Мальчик рассказал о случившемся отцу, вместе они пошли в полицию. Ущерб оценили в 12 тысяч рублей. Виктора задержали, оказалось, за его плечами уже есть «уголовка» за мошенничество. Телефон хабаровчанин успел сдать в комиссионку и потратить деньги.

- Заведено уголовное дело по статье «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Максимальное наказание по статье - до четырех лет колонии.

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