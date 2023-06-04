Устроил привал: медведь улегся посреди трассы на Колыме

Очевидцы сняли на видео медведя, отдыхавшего на трассе в Магаданской области

В соцсетях выложили видео с бесстрашным медведем, который устроил привал посреди трассы недалеко от Палатки на Колыме. Косолапый вышел на проезжую часть и с интересом посмотрел на машину, которая остановилась недалеко от него. Поняв, что люди не несут угрозу, мишка решил расслабиться, улегшись на дорогу.

Очевидцы немного понаблюдали за животным. Потом водитель посигналил, пытаясь прогнать хищника с трассы, чтобы медведь не попал под колеса других машин. Тот нехотя поднялся и направился вглубь леса.

Напомним, недавно произошел жуткий случай на трассе, когда на трассе медведя сбил «Лексус». Раненое животное напало на автомобиль, пытаясь добраться до людей внутри. Хищник разорвал капот, но ему не хватило сил справиться с металлическим каркасом автомобиля.

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