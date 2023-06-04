Посетителей магазина «Самбери» эвакуировали в Хабаровске Фото: @newskhv Фото: Социальные сети

Вечером 3 июня к магазину «Самбери», который расположен в Южном районе Хабаровска, стянулись все спасательные службы города. Как пишут пользователи соцсетей, всех посетителей и персонал эвакуировали из здания, а внутрь вошли кинологи. К магазину приехали полицейские и пожарные. Они дежурили у входа на случай ЧП.

Подписчики хабаровских пабликов предполагают, что дело в сообщении о минирование. Некоторые считают, что в магазине нашли подозрительный предмет, а спасатели приехали, чтобы исключить угрозу. Есть и те, кто думает, что виновники произошедшего – конкуренты торговой сети.

Напомним, ранее хабаровчанка позвонила в полицию и сообщила, что здание автоцентра заминировано. Сделала она это, потому что ее подруга не хотела идти на работу.

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