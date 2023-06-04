ФК «СКА-Хабаровск» победил тульский «Арсенал» со счетом 6:0 Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

«СКА-Хабаровск» победил тульский «Арсенал» с разгромным счетом – 6:0 в заключительном 34-м туре МЕЛБЕТ-Первой Лиги. Выигрыш команде принесли Александр Иваньков, Саид Алиев, Василий Алейников и игрок команды соперников – Илья Петров, который головой забил автогол в свои ворота. При этом Саид Алиев с 38-й по 62-ю минуты смог забить аж три мяча.

- «Избиение» гостей досрочно завершили судьи, не добавившие ко второму тайму ни секунды. 6:0 – повторение самой разгромной победы этого сезона, - рассказали в пресс-службе «СКА-Хабаровск».

В матче дебютировал хабаровский футболист Артем Быков. 18-летний центральный защитник впервые вышел на поле в официальной игре.

Матч проходил 3 июня на стадионе имени Ленина. Поддержать нашу команду пришли 1 852 зрителя.

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