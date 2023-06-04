Облака спутали путь: четверо детей с тренером потерялись при восхождении на гору под Комсомольском

Четыре ребенка и тренер заблудились на горе из-за низкой облачности под Комсомольском Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

3 июня в спасательную службу Города юности поступил звонок от обеспокоенных родителей. Они рассказали, что дети вместе с тренером отправились на гору Чоккеты недалеко поселка Галичный и не могут найти дорогу обратно. По тревоге был собран спасательный отряд. Две группы направились к подножию горы, где начинается пеший маршрут. Никто не знал, где именно находятся пропавшие, поэтому путь наверх был выбран с учетом ориентира – припаркованной машины тренера.

Спасателям повезло, что группа была на связи. Тренер по телефону сообщил, что с ним четыре ребенка в возрасте 7-12 лет. Они заблудились из-за низкой облачности. Потеряв ориентир, мужчина не смог найти путь обратно к машине. Спустя время потерявшаяся группа услышала сигналы спасателей. Тренер с детьми ждали, пока к ним доберутся поисковики. Пока отряды шли наверх, «горе-путешественников» в свой лагерь забрала другая группа туристов, которая услышала крики потерявшихся.

- Даже прогулка на ближайшую гору может обернуться неприятностями. Не забывайте регистрировать туристическую группу, - предупредили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

История закончилась хорошо. Поисковая операция завершилась около восьми вечера. Никто из ребят не пострадал. От медицинской помощи все отказались.

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