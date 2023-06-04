«Дни районов» стартовали на ярмарке сельхозпродукции в Хабаровске

«Дни районов» стартовали на ярмарке сельхозпродукции Фото: минсельхоз Хабаровского края
В 2023 году на ярмарке выходного дня будут проходить акции, приуроченные «Дням районов» края. 4 июня площадка возле арены «Ерофей» будет посвящена 86-летию Хабаровского района. С самого утра торговые точки развернули около 40 сельхозпроизводителей. И даже пасмурная погода не помешала хабаровчанам отправиться за покупками. Для них устроили ставший традиционным розыгрыш фермерской продукции, выступление творческих коллективов.
- Ярмарка объединила около 40 участников. Больше всего из Хабаровского и района имени Лазо. Всего фермеры продали 1,8 тонны продукции, – сказал предсавитель Краевого сельхозфонда Константин Могильный.
Открывшаяся не так давно ярмарка уже поражает своими масштабами. За девять дней производители продали больше 11 тонн продукции. У хабаровчан будет возможность закупать фермерские товары до конца октября.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru