«Дни районов» стартовали на ярмарке сельхозпродукции в Хабаровске

«Дни районов» стартовали на ярмарке сельхозпродукции Фото: минсельхоз Хабаровского края

В 2023 году на ярмарке выходного дня будут проходить акции, приуроченные «Дням районов» края. 4 июня площадка возле арены «Ерофей» будет посвящена 86-летию Хабаровского района. С самого утра торговые точки развернули около 40 сельхозпроизводителей. И даже пасмурная погода не помешала хабаровчанам отправиться за покупками. Для них устроили ставший традиционным розыгрыш фермерской продукции, выступление творческих коллективов.

- Ярмарка объединила около 40 участников. Больше всего из Хабаровского и района имени Лазо. Всего фермеры продали 1,8 тонны продукции, – сказал предсавитель Краевого сельхозфонда Константин Могильный.

Открывшаяся не так давно ярмарка уже поражает своими масштабами. За девять дней производители продали больше 11 тонн продукции. У хабаровчан будет возможность закупать фермерские товары до конца октября.

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