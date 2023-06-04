Педагоги Хабаровского края предложили более 400 слов для «Азбуки о важном»

Женщина рюкзаком убила мужчину в Магадане Фото: комитет по внутренней политике Хабаровского края

В Хабаровске прошла встреча педагогов в рамках общественного проекта «Азбука о важном». В игре участвовали 11 команд, которые представляли 11 вузов края. Педагоги предложили больше 400 слов, которые ассоциируются у них с Россией и вызывают чувство гордости за страну, дали им толкование и придумали слоганы. Все предложенные термины будут направлены организаторам проекта. Они лягут в основу печатного издания для детей.

- Цель проекта – напомнить жителям страны о важных словах о Родине, рассказать молодежи о наших ценностях и патриотизме, – сказал зампред комитета по внутренней политике правительства Хабаровского края Александр Ивагин.

В скором времени к участию в проекте присоединятся педагоги техникумов и колледжей, школ и детсадов. Участниками также станут студенты и дети. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев ранее поручил увеличить аудиторию проекта до 65 тысяч человек.

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