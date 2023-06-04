Фестиваль воздушных змеев прошел в Хабаровске Фото: Иван МАКЕЕВ

Начало лета в Хабаровске ознаменовал фестиваль воздушных змеев, который прошел 3 июня в Краснофлотском микрорайоне. Гости собрались в полдень на пустыре недалеко от остановки «Победа», чтобы поднять в воздух сотни кайтов разных цветов и размеров.

Уже ставший традиционным праздник собрал десятки участников, несмотря на дождливую погоду. Многие приходили целыми семьями. Для новичков в «деле» организаторы провели мастер-класс по запуску. Кроме воздушных змеев присутствующие пускали мыльные пузыри.

После фестиваля каждый ушел с улыбкой на лице. Праздник понравился не только детям, но и взрослым, которые на целый день смогли погрузиться в атмосферу беззаботности.

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