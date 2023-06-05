11 домов проведут пять дней без горячей воды в Биробиджане Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На предприятии ЕАО «Облэнергоремонт плюс» предупредили про отключение горячей воды в Биробиджане 5-9 июня. На это время без удобств останутся жители 11 домов:

- Пионерская, 1, 3, 9;

- переулок Театральный, 3;

- Горького, 16, 18;

- Шолом-Алейхема, 15, 15 А, 20, 22;

- Ленина. 30.

Приблизительные сроки, когда дадут горячую воду в Биробиджане, установлены на 9 июня. Коммунальщики обещают включить ее вовремя, если не произойдут аварии или другие непредвиденные ситуации.

Напомним, плановые отключения горячей воды в Биробиджане из-за гидравлических испытаний также пройдут в конце июня и июля 2023 года.

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