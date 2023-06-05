11 домов проведут пять дней без горячей воды в Биробиджане
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
На предприятии ЕАО «Облэнергоремонт плюс» предупредили про отключение горячей воды в Биробиджане 5-9 июня. На это время без удобств останутся жители 11 домов:
- Пионерская, 1, 3, 9;
- переулок Театральный, 3;
- Горького, 16, 18;
- Шолом-Алейхема, 15, 15 А, 20, 22;
- Ленина. 30.
Приблизительные сроки, когда дадут горячую воду в Биробиджане, установлены на 9 июня. Коммунальщики обещают включить ее вовремя, если не произойдут аварии или другие непредвиденные ситуации.
Напомним, плановые отключения горячей воды в Биробиджане из-за гидравлических испытаний также пройдут в конце июня и июля 2023 года.
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