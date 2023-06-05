ЕГЭ по истории и физике пройдут в Хабаровске 5 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЕГЭ в Хабаровске в 2023 году начались еще 26 мая и продлятся до 20 июня. Школьники уже сдали экзамены по географии, литературе, химии, русскому языку и математике. 5 июня они сдадут историю и физику. Эти экзамены нужны для поступления на некоторые специальности в ТОГУ, ХГУЭП, ДВГУПС и Хабаровский институт инфокоммуникаций.

Следом за историей и физикой 8 июня выпускники будут сдавать обществознание, 13 июня - биологию и письменную часть по иностранным языкам, а 16 и 17 числа - «Говорение». Заключительным в 2023 году станет ЕГЭ по информатике, который пройдет 19 и 20 июня.

Напомним, что на экзамены нельзя брать с собой телефоны или какие-то другие гаджеты, шпаргалки. Все, что нужно иметь при себе - это гелиевая черная ручка и паспорт.

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