62 двора отремонтируют за средства из бюджета Хабаровска в 2023 году Фото: Администрация Хабаровска

С 10 марта по 14 апреля мэрия Хабаровска проводила открытый конкурс на благоустройство дворов. Управляющие компании, ТСЖ, жилищно-строительные и жилищные кооперативы, товарищества собственников недвижимости отправили 75 заявок на участие. Из них было отобрано 62 проекта, которые будут реализованы в 2023 году. Это 32 на установку детских и спортплощадок и 30 на ремонт дворов.

- Софинансирование проекта из городского бюджета составит около 50 процентов. Это около 30 миллионов рублей для всех одобренных заявок, - рассказали в администрации Хабаровска.

Полный список дворов, которые приведут в порядок, опубликован на сайте мэрии города.

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