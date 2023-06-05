Жители Хабаровска отметили начало лета в парке «Динамо» Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице стартовала летняя оздоровительная кампания «Город счастливого детства - Хабаровск!». Праздник отметили в парке «Динамо», где для детей организовали развлекательную программу. Для них провели мастер-классы, игры, конкурсы, викторины, экскурс в историю города, спортивные соревнования.

- Этим летом в городе отдохнут 57 тысяч детей. Уже открылись оздоровительные лагеря в учреждениях образования и спорта, начали работать трудовые отряды старшеклассников, экоотряды, зеленые патрули, ремонтные бригады, летние кружки, секции, объединения, - рассказали в администрации Хабаровска.

В рамках летней оздоровительной кампании ребята будут посещать театры, бассейны, парки и стадионы.

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