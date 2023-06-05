Регулировка светофоров уменьшила пробки в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Работу светофоров на загруженных магистралях города проверили глава города Сергей Кравчук и министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Ирина Горбачева.

- Выбрали специально время - пятница, час пик. Посмотрим, как справляются светофоры, какие есть варианты улучшения ситуации, - сказал Сергей Кравчук.

Вначале мэр и министр посетили Научно-производственный центр организации дорожного движения. За прошлую неделю его специалисты вместе с ГИБДД провели большую работу. Они нашли участки, которые способствуют появлению, и сразу предложили решение.

- По Краснореченской, где левый поворот на улицу Юности, образуется длинный «хвост» из машин, которые не успевают проехать на зеленый и частично перекрывают основную полосу движения. Сейчас на светофоре добавлено 10 секунд. Это сразу дало результат. Аналогичное решение было принято на перекрестке Кубяка и Третьей Путевой, но там время было увеличено всего на пять секунд. Также обнаружились просевшие колодцы на Краснореченской, из-за которых водители вынуждены притормаживать. Планируется провести ремонт и устранить эту проблему в ближайшее время, - сказал заммэра Александр Прохорец.

Сергей Кравчук поручил приступить к ремонту просевших колодцев. Работы должны будут проводить после девяти вечера, когда на дорогах мало машин. Мэр также распорядился контролировать движение по самым загруженным улицам города и разработать предложения по уменьшению пробок.

Также стало известно, что город купил новую автоматическую систему управления дорожным движением. Прошлая была установлена еще в 2010 году. С ее помощью можно было контролировать работу только 250 светофоров. В новой их будет тысяча и еще камеры наблюдения. Начнут установку системы уже в июне 2023 года.

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