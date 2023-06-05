Ограничения из-за эпидемии ОРВИ и гриппа отменили в Хабаровском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

2 июня 2023 года заместитель главного государственного санитарного врача по Хабаровскому краю И. В. Зибун подписал постановление об отмене ограничений в связи с эпидемией гриппа и ОРВИ в регионе.

- Констатирую, что в Хабаровском крае заболеваемость ОРВИ и гриппом находится на неэпидемическом уровне. Случаи заболевания гриппом не регистрируются, - говорится в постановлении.

Напомним, что постановление, устанавливающее особые правила в период эпидемии гриппа в Хабаровском крае, было подписано 19 декабря 2022 года. Ограничения утратили силу 2 июня, в день подписания документа. Документ был опубликован региональным управлением Роспотребнадзора.

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