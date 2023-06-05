Мужчину осудят за избиение сожительницы на Колыме Фото: Алексей БУЛАТОВ

39-летний житель поселка Палатка предстанет перед судом за нанесение побоев сожительнице. Полиция установила, что мужчина набросился на гражданскую жену после того, как опрокинул пару рюмок спиртного. Будучи подшофе, он начал ссору, а после ударил женщину.

- Заведено уголовное дело за нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Проблемы с законом в прошлом могут усугубить приговор. Максимально возможное наказание для мужчины - ограничение свободы на срок до одного года.

Ранее в Магаданской области женщина избила рюкзаком мужчину, который незадолго до этого обидел ее во время словесной ссоры. После двух ударов по голове мужчина умер прямо в подъезде.

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