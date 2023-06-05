Молодых лидеров общественного мнения выбрали в Хабаровском крае Фото: комитет по делам молодежи Правительства края

3 июня в Хабаровском крае подвели итоги конкурса «Время первых». Его цель - найти лидеров общественного мнения среди молодежи, добиться общественного признания их достижений. Лучших выбирали в четырех номинациях.

- лидером общественного мнения оказался Михаил Белоусов;

- по направлению «Советы работающей и служащей молодежи» победил филиал ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»;

- в номинации «Настоящее дело» лучшим стал авиационный завод имени Ю. А. Гагарина;

- награду «Стоящее место» получила команда чирлидиров Fresh.

По словам председателя комитета по делам молодежи края Амалии Шихалевой, «Время первых» - отличная возможность для молодых людей и шаг к созданию лидерского сообщества.

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