Молодых лидеров общественного мнения выбрали в Хабаровском крае Фото: комитет по делам молодежи Правительства края
3 июня в Хабаровском крае подвели итоги конкурса «Время первых». Его цель - найти лидеров общественного мнения среди молодежи, добиться общественного признания их достижений. Лучших выбирали в четырех номинациях.
- лидером общественного мнения оказался Михаил Белоусов;
- по направлению «Советы работающей и служащей молодежи» победил филиал ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»;
- в номинации «Настоящее дело» лучшим стал авиационный завод имени Ю. А. Гагарина;
- награду «Стоящее место» получила команда чирлидиров Fresh.
По словам председателя комитета по делам молодежи края Амалии Шихалевой, «Время первых» - отличная возможность для молодых людей и шаг к созданию лидерского сообщества.
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