Лучшую группу задержания определили в Росгвардии Хабаровского края Фото: Росгвардия по Хабаровскому краю

В Хабаровске прошел конкурс «Лучший по профессии», в котором приняли участие сотрудники Росгвардии. Целью соревнований было определить лучшую группу задержания. Несколько дней участники боролись за победу.

- На первом этапе проверили физическую подготовку служащих, боевые навыки, выносливость, знание законов, медицинскую и техническую подготовку. На втором этапе нужно было преодолеть полосу препятствий, - рассказали в УФС ВНГ РФ по Хабаровскому краю.

Лучшим в конкурсе стал батальона полиции Управления вневедомственной охраны Росгвардии по региону в составе старшины полиции Дмитрия Руски и сержанта полиции Василия Павлищева. На втором месте оказалась группа задержания из Комсомольска, а на третьем - из Советской Гавани.

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