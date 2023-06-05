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НовостиПроисшествия5 июня 2023 4:00

Переменная облачность и солнцепек: синоптики озвучили погоду в Хабаровске на 6 июня

Осадки сменятся палящим солнцем в Хабаровске 6 июня
Александра ЯВИЩЕНКО
Осадки сменяться палящим солнцем в Хабаровске 6 июня

Осадки сменяться палящим солнцем в Хабаровске 6 июня

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник жителей города ждет потепление. Погода в Хабаровске 6 июня уже больше будет напоминать лето. Так, ночью столбик термометра покажет +9…+11 градусов. Днем после обеда солнце прогреет воздух до +24…+26 градусов.

Несмотря на теплую погоду, синоптики не исключают дожди. По прогнозу, в Хабаровске 6 июня пройдут небольшие осадки. Не исключено, что тучи обойдут большую часть города стороной. Погода во вторник будет почти безветренной. Максимальная скорость порывов составит 11 метров в секунду.

В регионе также пройдут кратковременные дожди, но это никак не повлияет на температуру воздуха. В центральных и южных районах он прогреется до +28,а на севере - до +25 градусов.

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