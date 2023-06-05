Неделю боролся за жизнь: мужчина с ожогами после взрыва самогонного аппарата умер в Комсомольске

Мужчина, пострадавший при взрыве в Комсомольске, умер в больнице
Фото: Иван МАКЕЕВ
Житель Города юности неделю цеплялся за жизнь, прикованный к больничной койке. Он получил тяжелые ожоги, когда утром 27 мая в его квартире на Дикопольцева взорвался самогонный аппарат. Ударная волна выбила оконную раму. Стекла и обломки упали с четвертого этажа на машины, припаркованные под окнами дома.
Приехавшие на место ЧП спасатели нашли 46-летнего хозяина квартиры в тяжелом состоянии. Его тело было покрыто ожогами, но мужчина оставался жив. Медики сначала увезли его в городскую больницу, но позже пациента направили в ожоговый центр в Хабаровске.
- Пострадавший находился в тяжелом состоянии. Врачи делали все возможное, чтобы помочь мужчине, но, к несчастью, он скончался, - рассказали «КП» - Хабаровск» в минздраве Хабаровского края.
В краевом управлении МЧС назвали предположительную причину взрыва: произошел хлопок скопившихся паров спирта при использовании самогонного аппарата. Следком проводит проверку случившегося.
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