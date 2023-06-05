Служебные собаки Хабаровской таможни стали лучшими на Дальнем Востоке Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пресекать незаконные перевозки через границу помогают таможенникам служебные собаки. В этом году, 3 июня, кинологическая служба отметила 15 лет. За это время они не допустили четыре тысячи случаев нарушений закона.

- Кинологические подразделения в таможенных органах Дальневосточного региона были созданы в 2008 году. Сегодня они действуют во всех семи таможнях Дальнего Востока, в которых несут службу 143 кинолога. Их питомцы - 110 собак, обучены и аттестованы на поиск наркотиков и сильнодействующих веществ, взрывчатки, объектов животного мира и денежных знаков. Кроме того, в таможнях региона служат караульные собаки, - рассказал начальник службы организации кинологической деятельности Дальневосточной оперативной таможни Михаил Мось.

Лидерами в службе являются овчарки - их здесь 35 немецких и 10 бельгийских. Еще насчитывается 30 русских охотничьих спаниелей, 12 лабрадоров-ретриверов, по шесть английских коккер-спаниелей и золотистых ретриверов. Также есть австралийские овчарки, бордер-колли, гигантские и миниатюрные шнауцеры, английские спрингер-спаниели и фокстерьеры.

Поиск наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ - основной профиль в работе собак. Обучать животных по нему непросто, так как запахи синтетических наркотиков постоянно меняются. Несмотря на это, таможенникам удалось больше тысячи раз поймать наркокурьеров и обнаружить 15 тонн запрещенных веществ.

Сейчас четвероногие сотрудники могут найти и объекты животного мира. За 15 лет они пресекли 900 таких попыток. Задержано больше 14 тонн объектов дикой природы: более 1300 медвежьих лап, больше тонны сушеного трепанга, 1774 корня дикорастущего женьшеня общим весом почти 25 килограммов. Специалисты нашли тигра и других краснокнижных животных, растений и рыб. Часто собаки находят палеонтологические ценности, например, бивни мамонта.

В прошлом году собаки обнаружили около 16 килограммов запрещенных веществ, 932 боеприпаса, 75 700 долларов США и 305 тысяч рублей. Лучшие результаты показали собаки из Хабаровска, Находки и Владивостока.

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