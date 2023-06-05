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НовостиОбщество5 июня 2023 6:12

Служебные собаки Хабаровской таможни стали лучшими на Дальнем Востоке

Кинологическая служба отметила юбилей
Василина ВАСИЛЬЕВА
Служебные собаки Хабаровской таможни стали лучшими на Дальнем Востоке

Служебные собаки Хабаровской таможни стали лучшими на Дальнем Востоке

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пресекать незаконные перевозки через границу помогают таможенникам служебные собаки. В этом году, 3 июня, кинологическая служба отметила 15 лет. За это время они не допустили четыре тысячи случаев нарушений закона.

- Кинологические подразделения в таможенных органах Дальневосточного региона были созданы в 2008 году. Сегодня они действуют во всех семи таможнях Дальнего Востока, в которых несут службу 143 кинолога. Их питомцы - 110 собак, обучены и аттестованы на поиск наркотиков и сильнодействующих веществ, взрывчатки, объектов животного мира и денежных знаков. Кроме того, в таможнях региона служат караульные собаки, - рассказал начальник службы организации кинологической деятельности Дальневосточной оперативной таможни Михаил Мось.

Лидерами в службе являются овчарки - их здесь 35 немецких и 10 бельгийских. Еще насчитывается 30 русских охотничьих спаниелей, 12 лабрадоров-ретриверов, по шесть английских коккер-спаниелей и золотистых ретриверов. Также есть австралийские овчарки, бордер-колли, гигантские и миниатюрные шнауцеры, английские спрингер-спаниели и фокстерьеры.

Поиск наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ - основной профиль в работе собак. Обучать животных по нему непросто, так как запахи синтетических наркотиков постоянно меняются. Несмотря на это, таможенникам удалось больше тысячи раз поймать наркокурьеров и обнаружить 15 тонн запрещенных веществ.

Сейчас четвероногие сотрудники могут найти и объекты животного мира. За 15 лет они пресекли 900 таких попыток. Задержано больше 14 тонн объектов дикой природы: более 1300 медвежьих лап, больше тонны сушеного трепанга, 1774 корня дикорастущего женьшеня общим весом почти 25 килограммов. Специалисты нашли тигра и других краснокнижных животных, растений и рыб. Часто собаки находят палеонтологические ценности, например, бивни мамонта.

В прошлом году собаки обнаружили около 16 килограммов запрещенных веществ, 932 боеприпаса, 75 700 долларов США и 305 тысяч рублей. Лучшие результаты показали собаки из Хабаровска, Находки и Владивостока.

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