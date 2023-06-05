Напутствие выпускникам перед ЕГЭ дал мэр Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук посетил школу №32, где 5 июня выпускники писали ЕГЭ по истории. Он проверил, как организована работа пункта проведения экзамена, и подчеркнул, что каждый школьник должен чувствовать к себе доброжелательное и внимательное отношение. Администрация города обновляет технику, так что проблем в этом плане возникнуть не должно.

- Желаю вам успешной сдачи экзаменов. Впереди у вас - поступление в вузы. Мы будем рады, если получать высшее образование вы решите в Хабаровске или в других городах Дальнего Востока. Но даже если вы уедете учиться на запад нашей страны - возвращайтесь на малую родину молодыми специалистами. Здесь ваши знания и умения будут востребованы среди работодателей, - сказал Сергей Кравчук.

Кроме того, для школьников Хабаровска в этом году подготовили приятный сюрприз: 23 июня в краевой столице пройдет общегородской выпускной. Он состоится в «Платинум Арене» - в первый раз после нескольких лет пандемии, когда такие мероприятия были под запретом.

Всего 5 июня экзамен писали 1 094 выпускника по двум дисциплинам: истории и физике. Первый предмет выбрали 494 человека, второй - 603 человека.

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