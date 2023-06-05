Дороги Комсомольска-на-Амуре перекроют 8 и 12 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

12 июня Город юности будет отмечать день рождения. Уже сейчас идет активная подготовка к празднику. В связи с этим жителей предупреждают о перекрытии дорог в Комсомольске 8 и 12 июня. Уже в четверг пройдет репетиция карнавального шествия «Славься, родной Комсомольск!».

Перекрытие дорог в Комсомольске 8 июня 2023 года

Проезд для машин 8 июня будет закрыт на проспекте Ленина от Севастопольской до Котовского:

- с 19:00 и до построения дорогу перекроют для всех видов транспорта, кроме пассажирского;

- с 20:00 проспект закроют полностью.

Уже известно приблизительное время, когда откроют проезд по проспекту Ленина в Комсомольске. Ориентировочно дорогу освободят в 21:30.

Водителям будет запрещено парковаться и останавливаться на перекрытом участке дороги. Оставленные машины будут эвакуировать.

Перекрытие дорог в Комсомольске на День города 12 июня 2023 года

Перекрытие дорог в Комсомольске на День города 12 июня будет действовать на время праздничных мероприятий:

- с 8:00 до 12:00 проезд будет запрещен по проспекту Ленина от площади Металлургов до проспекта Первостроителей;

- с 8:00 до 15:00 перекроют проспект Первостроителей от Ленина до Драмтеатра и Аллею труда от Октябрьского до Интернационального.

Все машины, оставленные на перекрытых улицах, будут увозить на эвакуаторе. Водителей просят заранее выбирать другое место для парковки.

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