Еще один детский сад появится в Хабаровске после обращений к мэру Фото: администрация Хабаровска
В новом микрорайоне Хабаровска появится детский сад. Его возведут на Краснореченской улице - администрация уже выкупила пристройку к высоткам.
- Из городского бюджета на покупку помещения было выделено 125 миллионов рублей. Правительство региона выделило 60 миллионов на ремонт и обустройство учреждения и прилегающей территории. К объекту будет обращено пристальное внимание со стороны управления образования и социального блока. Наша главная задача - сделать такой детский сад, чтобы он порадовал ребят и их родителей, - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Учреждение рассчитано на 90 мест. Площадь здания - две тысячи квадратных метров. Благодаря ему закроется потребность всего микрорайона. Закончить строительство мэр поручил до конца года. Он посоветовал начать ремонт в здании одновременно с благоустройством двора, чтобы успеть до холодов. Он также обратил внимание на то, что стеклопакеты должны быть прочными и не пропускать сквозняк зимой. Также здесь появится отдельная контейнерная площадка для мусора.
За последние пять лет по поручению мэра города было построено две школы и три детских сада.
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