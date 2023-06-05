Больше шести миллионов рублей отдали лжеинвесторам пенсионеры из Хабаровска Фото: Даниил ОПАРИН

Два пенсионера из Хабаровска поверили мошенникам, обещавшим золотые горы. В итоге они перевели лживым инвесторам больше шести миллионов рублей.

Рекламу, обещавшую солидную прибыль с минимумом риска, 55-летний мужчина и 69-летняя женщина увидели в Сети.

- Гражданам предлагалось инвестировать денежные средства в различные проекты. Мужчина позвонил по указанному телефону. Собеседница представилась менеджером крупной инвестиционной платформы и пояснила, что для старта участия в программе необходимо перевести деньги по указанным реквизитам, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Мужчина так хотел обогатиться, что набрал несколько кредитов, добавил личные сбережения и перевел мошенникам. Общая сумма составила 4,7 миллиона рублей. Женщина тоже оформила займы, но на меньшую сумму - 1,4 миллиона рублей.

Полицейские просят не пытаться зарабатывать подобным образом без специальных знаний в этой сфере. А быстрый и легкий заработок, как правило, говорит о его незаконности.

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