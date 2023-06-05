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НовостиПроисшествия5 июня 2023 7:58

Больше шести миллионов рублей отдали лжеинвесторам пенсионеры из Хабаровска

Они надеялись на высокий заработок
Василина ВАСИЛЬЕВА
Больше шести миллионов рублей отдали лжеинвесторам пенсионеры из Хабаровска

Больше шести миллионов рублей отдали лжеинвесторам пенсионеры из Хабаровска

Фото: Даниил ОПАРИН

Два пенсионера из Хабаровска поверили мошенникам, обещавшим золотые горы. В итоге они перевели лживым инвесторам больше шести миллионов рублей.

Рекламу, обещавшую солидную прибыль с минимумом риска, 55-летний мужчина и 69-летняя женщина увидели в Сети.

- Гражданам предлагалось инвестировать денежные средства в различные проекты. Мужчина позвонил по указанному телефону. Собеседница представилась менеджером крупной инвестиционной платформы и пояснила, что для старта участия в программе необходимо перевести деньги по указанным реквизитам, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Мужчина так хотел обогатиться, что набрал несколько кредитов, добавил личные сбережения и перевел мошенникам. Общая сумма составила 4,7 миллиона рублей. Женщина тоже оформила займы, но на меньшую сумму - 1,4 миллиона рублей.

Полицейские просят не пытаться зарабатывать подобным образом без специальных знаний в этой сфере. А быстрый и легкий заработок, как правило, говорит о его незаконности.

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