Загрязняющие воздух автобусы искали сотрудники ГИБДД в Комсомольске-на-Амуре Фото: ГИБДД

В Комсомольске-на-Амуре инспекторы ГИБДД вооружились дымомерами и провели рейд по дорогам. Они искали автобусы, которые загрязняют воздух выхлопными газами.

Рейд прошел как на конечных остановках, так и на оживленных улицах. Инспекторы проверяли уровень дымности и токсичности выхлопных газов машин, в которых установлены двигатели с воспламенением горючей жидкости от сжатия.

- Право Госавтоинспекции на проверку дымности двигателя закреплено статьей КоАП. За превышение установленных госстандартами РФ нормативов по уровню загрязняющих веществ в выбросах или шума, производимого ТС, может быть назначено наказание в виде предупреждения или штрафа, - рассказали в ГИБДД города.

С марта инспекторы проверили 52 автобуса. К сожалению, нарушения нашли у большинства - 29. Нарушителей привлекли к ответственности.

Напомним, в городе перекроют несколько дорог 8 и 12 июня.

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