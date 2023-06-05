Экстренное предупреждение из-за пожаров объявили в Магаданской области Фото: Иван МАКЕЕВ

На Колыме обостряется ситуация с лесными пожарами. Из-за тяжелой обстановки экстренное предупреждение объявили в Ягоднинском и Среднеканском районах 5-7 июня.

- 5-7 июня в Среднеканском и Ягоднинском муниципальных округах сохраняется высокая пожарная опасность - четвертый класс (комплексный показатель пожарной опасности - более четырех тысяч градусов), - сказали в пожарно-спасательном центре Магаданской области.

Поэтому в эти дни людям запрещено выходить и выезжать в леса, расположенные в указанных районах. Специалисты рекомендуют смотреть за обстановкой через СМИ, а при чрезвычайных ситуациях звонить в единую службу спасения по телефону 112.

Ранее в Хабаровском крае при пожаре погибла женщина. Ее тело спасатели МЧС нашли в субботу, 3 июня, среди сгоревших досок в селе Бичевая в доме по улице Школьная. Ей было 54 года.

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