Находившегося в федеральном розыске за неуплату алиментов мужчину задержали в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Росгвардейцы Биробиджана задержали 45-летнего мужчину. Он находился в федеральном розыске по уголовной статье.

- Патрулируя улицы областного центра, экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на гражданина, который своим поведением вызывал подозрение. Правоохранители незамедлительно последовали за ним для выяснения обстоятельств и установления личности, - рассказали в Росгвардии ЕАО.

При проверке документов выяснилось, что мужчина имеет судимость. В 2021 году ему вынесли приговор за неуплату алиментов. Оказалось, что он не приехал на место, которое указано в предписании.

Мужчину доставили в ближайший отдел полиции. Дальше с ним будут разбираться сотрудники УМВД.

Ранее в Магадане задержали женщину, которая убила незнакомца рюкзаком. Незадолго до преступления она поругалась с ним, а позже увидела, как обидчик спит в подъезде. Она решила отомстить.

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