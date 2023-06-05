Украла и выбросила от страха: магаданка выслушает приговор за серийные кражи духов, еды и одежды

Серийную похитительницу парфюмерии, продуктов и одежды осудят в Магадане Фото: Евгения ГУСЕВА

На Колыме следователи закончили работать над делом против 20-летней жительницы областного центра. Девушку обвиняют в краже. В течение нескольких дней она похитила из торгового центра больше 10 флаконов с духами.

- В феврале – марте текущего года в дежурную часть городского отдела полиции обратились директоры нескольких магазинов парфюмерии с сообщениями о хищении духов. С полок торговых точек с интервалом в несколько дней пропало свыше 10 флаконов различной парфюмерии обшей стоимостью свыше 70 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Оперативники быстро задержали воровку. Ею оказалась молодая, нигде не работающая жительница Магадана. Она попала на камеры наблюдения. Те зафиксировали, как девушка выносила парфюмерию из магазинов. Только воспользоваться ароматами у нее не вышло: часть она выбросила от страха, а остальные отдала знакомому, чтобы тот их продал. Правда, друг тоже оказался нечестным: деньги за духи она так и не получила.

За плечами девушки уже есть один грабеж. Она украла из магазина торт, несколько пачек соусов и другие продукты, но также выкинула все, что украла, убегая от сотрудников торговой точки.

Общий ущерб составил 77 тысяч рублей. Девушка во всем призналась и даже раскаялась. Дело передано в суд. За кражи она может отправиться в колонию до четырех лет. Сейчас против нее расследуются еще несколько дел: на этот раз она крала одежду из магазинов.

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