Около 400 пассажиров улетели первым рейсом в Санкт-Петербург из Хабаровска Фото: минтранс Хабаровского края

В Хабаровском крае 4 июня стартовала полетная программа «Аэрофлота» из Хабаровска в Санкт-Петербург. Это первые такие рейсы в данном направлении из международного краевого аэропорта.

- В июне рейсы отправляются согласно расписанию по вторникам, средам и пятницам. Вылет из аэропорта Хабаровск в 12:40, прибытие в Пулково в 14:05 по местному времени, - рассказали в министерстве транспорта Хабаровского края.

Полеты выполняет Boeing 777. В его салоне – 372 кресла в экономклассе и 30 – в бизнес-классе. Билеты можно купить на первом этаже аэропорта или на его сайте.

Между тем туристические фирмы Хабаровска подумывают о том, чтобы запустить продажу путевок в китайский Фуюань. Туроператоры уже начали принимать заявки от желающих отправиться на отдых заграницу. Правда, долгожданные путевки в продажу еще не поступили, отмечают сотрудники агентств.

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