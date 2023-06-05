Приоритет при поступлении в местные учреждения будут иметь юнармецы из ЕАО

Приоритет при поступлении для юнармейцев предусмотрят в ЕАО Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Еврейской автономной области прошел прием губернатора Ростислава Гольдштейна. К нему обратился начальник региональной «Юнармии» Дмитрий Махинько. Он предложил главе ЕАО рассмотреть возможность для юнармейцев иметь приоритет при поступлении в учебные заведения автономии.

- В ЕАО достаточно широкий выбор образовательных учреждений и профессий, которым там обучают ребят. Выпускники 9-х и 11-х классов смогут получить необходимые для области профессии и начать свой трудовой путь здесь, применив знания и навыки на благо малой Родины, – сказал Дмитрий Махинько.

В пример он привел Тимофея Матвеева, военного, который в конце прошлого года получил Звезду Героя России от Владимира Путина. Он не раз проявлял мужество на спецоперации.

Тимофей – самый молодой Герой России. Он рос в многодетной рабочей семье, окончил школу в селе Екатерино-Никольское, окончил Политехнический техникум в Биробиджане, а потом ушел в армию. После решил служить по контракту.

Ростислав Гольдштейн предложение поддержал и пообещал подготовить соглашение в ближайшее время.

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