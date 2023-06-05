Артиллеристы получили багги от губернатора ЕАО Фото: правительство ЕАО

Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн в третий раз приехал в зону спецоперации. Он доставил бойцам технику и вещи. В их числе – семь багги местной сборки. Их купили и изготовили на деньги неравнодушных людей и местных предпринимателей с депутатами.

- Багги – это автомобили, конструкция которых значительно облегчена, чтобы повысить проходимость по бездорожью. Такие машины очень нужны на фронте. На Дальнем Востоке по поручению полпреда Юрия Трутнева их собирают в нескольких регионах, - рассказали в правительстве ЕАО.

Часть машин передали артиллеристам, часть – штурмовикам. Военные поблагодарили губернатор а за помощь, пообещали использовать «Ниву» для поиска и уничтожения беспилотников противников.

Также защитникам привезли новую автобаню. Она уже ездит по позициям, и военные с удовольствием ею пользуются.

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