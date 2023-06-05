Пробок может стать меньше в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук проверил, как работают светофоры на загруженных улицах города. Такое поручение ему дала министра транспорта Ирина Горбачева.

- Выбрали специально время - пятница, час пик, когда многие хабаровчане выезжают на дачи в Южном направлении и едут с работы из центра. Посмотрим, как светофорные объекты справляются с регулированием перекрестков, и какие есть варианты улучшения ситуации, - рассказал Сергей Кравчук.

Поездку начали с Научно-производственного центра организации дорожного движения. За последнюю неделю его специалисты вместе с ГИБДД обнаружили болевые точки, которые и стали причиной сильных пробок. Решение нашлось сразу же.

Например, по Краснореченской улице – там, где поворот на улицу Юности, образуется большая пробка из машин, которые не успевают проехать за время горения дополнительной секции и частично перекрывают проезд. Сейчас здесь добавили 10 секунд, и проблема решилась. Подобное сделали на перекрестке Кубяка и Третьей Путевой. Да и ремонт проводить поручили только после 21 часа, чтобы не мешать автомобилям.

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