Поссорились, уехала к другому: магаданец избил возлюбленного бывшей жены

Суд за драку с новым избранником жены ждет жителя Магадана Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В столице Колымы приговор ждет 60-летнего жителя областного центра. Его обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью с применением оружия.

Все произошло в прошлом году. После 14 лет брака мужчина развелся с женой, но вскоре они поняли, что любят друг друга, и снова сошлись. Решающей стала ссора, произошедшая в феврале этого года. Тогда женщина собрала вещи и уехала к своему знакомому. Муж последовал за ней.

- На лестничной клетке в подъезде жилого дома мужчина встретил избранника супруги и на почве ревности избил, а затем скрылся с места происшествия, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Обвинение уже утвердили, теперь дело ждет суда, где магаданцу вынесут приговор.

Также на Колыме осудят мужчину за избиение возлюбленной.

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