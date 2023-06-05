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НовостиПроисшествия5 июня 2023 12:10

Искупал авто в шампанском за отказ: магаданца ждет суд за порчу машины бутылкой с алкоголем

За порчу автомобиля бутылкой шампанского осудят отвергнутого жителя Магадана
Василина ВАСИЛЬЕВА
За порчу автомобиля бутылкой шампанского осудят отвергнутого жителя Магадана

За порчу автомобиля бутылкой шампанского осудят отвергнутого жителя Магадана

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У моряков есть примета: перед выходом в плавание разбить о борт корабля бутылку шампанского. Если не получится – жди беды. Видимо, ее решил проверить житель Колымы. Правда, на чужом автомобиле.

Февральской ночью 26-летний парень, изрядно выпив, гулял во дворе дома в Солнечном микрорайоне. Тут он вспомнил про соседку, за которой ухаживал. Только вот знаки внимания она не принимала. Недолго думая, мужчина решил отомстить неудавшейся возлюбленной.

- Он кинул бутылку шампанского в ее автомобиль. Затем вылил содержимое пяти бутылок шампанского на машину и стал стучать по лобовому стеклу, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

В итоге он разбил бампер, фару и стекло – ремонт обошелся девушке в 50 тысяч рублей. Мужчина частично его возместил. Теперь его ждет суд.

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