Искупал авто в шампанском за отказ: магаданца ждет суд за порчу машины бутылкой с алкоголем

За порчу автомобиля бутылкой шампанского осудят отвергнутого жителя Магадана Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У моряков есть примета: перед выходом в плавание разбить о борт корабля бутылку шампанского. Если не получится – жди беды. Видимо, ее решил проверить житель Колымы. Правда, на чужом автомобиле.

Февральской ночью 26-летний парень, изрядно выпив, гулял во дворе дома в Солнечном микрорайоне. Тут он вспомнил про соседку, за которой ухаживал. Только вот знаки внимания она не принимала. Недолго думая, мужчина решил отомстить неудавшейся возлюбленной.

- Он кинул бутылку шампанского в ее автомобиль. Затем вылил содержимое пяти бутылок шампанского на машину и стал стучать по лобовому стеклу, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

В итоге он разбил бампер, фару и стекло – ремонт обошелся девушке в 50 тысяч рублей. Мужчина частично его возместил. Теперь его ждет суд.

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