Лесные пожары привели к гибели редких аистов в Хабаровском крае Фото: Иван ВИСЛОВ

Специалисты нашли выброшенного из гнезда птенца редкого дальневосточного аиста аистов в междуречье Хор – Подхоренок в Хабаровском крае. Эксперты считают причиной произошедшего лесные пожары, которые буйствовали на этой территории весной 2023 года. Из-за них животные и птицы не могут раздобыть себе еду, а потому взрослые особи жертвуют слабым потомством, чтобы спасти остальных.

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