Умер глава Улика-Национального сельского поселения в Хабаровском крае Фото: @sonraniehmr Фото: социальные сети

В телеграм-канале Собрания депутатов Хабаровского муниципального района появилась печальная новость о смерти главы Улика-Национального сельского поселения. Удинкан Вадим Сергеевич умер в 62 года.

До того, как стать главой поселения в Хабаровском районе, Вадим Сергеевич работал десантником-пожарным, а после – начальником отделения связи села Улика-Национально. Заняв руководящую должность в администрации, он ответственно относился к работе и был трудолюбив.

- Собрание депутатов Хабаровского района выражает глубокое сожаление о тяжелой утрате Вадима Сергеевича, - говорится в сообщении.

«КП» - Хабаровск» присоединяется к словам скорби и выражает соболезнования родным и близким Вадима Сергеевича.

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