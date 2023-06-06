Умер глава Улика-Национального сельского поселения в Хабаровском крае Фото: @sonraniehmr
Фото: социальные сети
В телеграм-канале Собрания депутатов Хабаровского муниципального района появилась печальная новость о смерти главы Улика-Национального сельского поселения. Удинкан Вадим Сергеевич умер в 62 года.
До того, как стать главой поселения в Хабаровском районе, Вадим Сергеевич работал десантником-пожарным, а после – начальником отделения связи села Улика-Национально. Заняв руководящую должность в администрации, он ответственно относился к работе и был трудолюбив.
- Собрание депутатов Хабаровского района выражает глубокое сожаление о тяжелой утрате Вадима Сергеевича, - говорится в сообщении.
«КП» - Хабаровск» присоединяется к словам скорби и выражает соболезнования родным и близким Вадима Сергеевича.
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